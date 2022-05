Rectora de UNMSM sobre autógrafa de ley contra SUNEDU: “Devolvieron la dignidad con ley aprobada”

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, afirmó estar de acuerdo con autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la Republica en el que se le quita autonomía a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

La primera mujer en convertirse en rectora del histórico centro de estudios superiores celebró la decisión, catalogándola como el “mejor regalo” que le pudo ocurrir a la universidad.

“San Marcos nuevamente retoma el liderazgo para pedir la autonomía universitaria, hecho que se fue perdiendo poco a poco. Hoy, el mejor regalo, lo mejor que le ha podido pasar a la Universidad peruana es devolver la dignidad a través de esta ley aprobada en el congreso de la autonomía universitaria”, dijo Ramón a la prensa.

Del mismo modo, la directora rescató el artículo 18 de la Constitución para enaltecer el reglamento por el que fue fundado el centro educativo, siguiendo así con la aprobación de la medida tomada por el parlamento, así no sea del agrado de la mayoría.

“A unos les gusta, a otros no les gusta, pero no debemos dejar de olvidarnos que el artículo 18 de la Constitución Política del Perú indica que las universidades públicas tienen que basarse en su estatuto. Y el estatuto, para nosotros, es el elemento fundamental de donde salen los instrumentos de gestión. Por lo tanto, no se puede dejar de desconocer”, enfatizó la rectora.

Sobre las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre observar y analizar dicha norma, Ramón indicó que no entendía tal decisión del mandatario.

“No entiendo al presidente, porque él siempre habló de una educación de calidad. Se ha hablado que una universidad sin autonomía no puede desarrollarse”, sentenció.

