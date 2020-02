Real Madrid y Manchester City sostendrán infartante duelo por la Champions League

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la Champions League: Real Madrid vs. Manchester City, que se enfrentarán hoy desde las 3:00 p.m.

En la previa, ambos reconocieron las bondades del otro, y ‘Zizou’ señaló que el español “siempre ha demostrado que es el mejor. Primero en Barcelona, luego en el Bayern y ahora en Manchester”, y recordó: “Me dio muchos consejos y muchas charlas cuando yo empezaba”.

El ‘Pep’ no tardó en responder: “Quiero agradecerle a Zidane por sus palabras y no quiero llevarle la contraria, pero no soy el mejor. Lo que ha hecho Zidane en Europa no se va a repetir. Ganar tres Champions seguidas demuestra su grandeza. Que me visite en su formación fue un honor por el jugador que había sido, uno de los más grandes de todos los tiempos”.