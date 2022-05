Real Madrid le volteó al partido al Manchester City y clasificó a la final de la Champions League

Dicen que la historia no juega, pero el Real Madrid demostró ayer que en el fútbol sí cuenta. Porque siendo estrictos con el nivel de juego, el Manchester City siempre fue favorito. Por algo el partido de ida había terminado 4-3 a favor del equipo inglés, que hoy por hoy, y con el sello distintivo de Pep Guardiola, es una de las máximas expresiones de juego colectivo.

Pero para vencer al Madrid eso no es suficiente. Hay que superar a once camisetas blancas dirigidas por un técnico como Carlo Ancelotti, acostumbrado a ganarlo todo, apoyadas por las tribunas del Santiago Bernabeu, que no dejan de restregar a quién sea, que sólo ellos tienen en sus vitrinas 13 copas de Europa.