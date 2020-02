Real Madrid enfrenta al Atlético en un derbi caliente

Tres semanas después de que el Real Madrid (1°/46 pts.) conquistara la Supercopa de España bajo la mirada del subcampeón, el Atlético de Madrid (5°/36 pts.), ambas escuadras protagonizarán hoy un capítulo más del derbi de Madrid, pero esta vez lo harán por la liga española, desde las 10:00 a.m. (ESPN 2).

Los clubes de la capital llegan a este encuentro con dos realidades distintas. La escuadra merengue marcha líder del certamen con 46 puntos, tres más que el Barcelona (2°/43 pts.), y 20 partidos sin conocer la derrota (15 triunfos y 5 empates).

Por el lado de los ‘Colchoneros’, el Atlético no está en su mejor momento al arrastrar tres victorias y un empate de manera consecutiva. Al bajo nivel mostrado se le suma la plaga de lesiones, seis en total, con Joao Félix, Kieran Trippier y Koke como las principales bajas en el esquema titular.

Sin embargo, el técnico Diego Simeone es especialista en robar puntos en el estadio Santiago Bernabéu. Las últimas seis visitas ligueras del ‘Cholo’ al coloso blanco, obtuvo tres triunfos y tres empates.

Con respecto a Zinedine Zidane, el técnico francés continúa con las rotaciones y, para esta fecha, no convocó a Gareth Bale, Rodrygo y Nacho Fernández. Además, no hubo milagro y Eden Hazard no llegó a tiempo para este derbi.

Barza ató a nuevas figuras

Barcelona anunció el fichaje del volante brasileño Matheus Fernandes (21) del Palmeiras por 7 millones de euros y el delantero portugués Francisco Trincão (20) del Sporting Braga por 31 millones de euros. Sin embargo, ambos se integrarán al cuadro azulgrana a mitad de año.