Raúl Ruidíaz confesó porque no continuó en Monarcas Morelia

Confesó. El exjugador crema Raúl Ruidíaz reveló porque no continuó su carrera en el Monarcas Morelia de México y contó la razón de su decisión de marcharse a la liga norteamericana con el equipo de Seattle Sunders. “Si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS”, dijo la ‘Pulga’.

Cabe recordar que cuando Ruidíaz decidió continuar su carrera en Estados Unidos, el estado mexicano donde jugaba alcanzaba su mayor índice de criminalidad. “Tuve muchos percances cuando estuve en México, cuando íbamos a comer o a cenar, pero amenazas no. Afortunadamente ahora soy muy feliz. Todo me tocó de lejitos”, rescató.

El actual futbolista del Seattle Sunders comentó que México es un país muy complicado por la situación de inseguridad que se vive pero aseveró que mientras no te metas en problemas, no te va a pasar nada malo. “Más allá de todo, rezarle a Dios que no te ponga en el momento equivocado”, sentenció