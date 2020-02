Raúl Ruidíaz: “Ahora soy muy feliz”

Raúl Ruidíaz se hizo ídolo en Monarcas Morelia, en el que fue goleador durante dos temporadas. Por eso sorprendió que en junio del 2018, el atacante se fuera a jugar a Estados Unidos para defender los colores del Seattle Sounders en la MLS. La ‘Pulga’, luego de mucho tiempo, se encargó de aclarar los motivos por los que tomó esta decisión.

“Hoy estoy muy feliz. México es un país muy complicado, pero creo que si no te metes en ningún problema, no te puede pasar nada. Más allá de eso, solo queda rogarle a Dios que no te ponga en un momento equivocado”, dijo el atacante.

La familia es un tema que pesó mucho al momento que Ruidíaz decidió probar suerte en Estados Unidos. “Si vienes soltero no influye tanto. Si tienes familia tienes que pensarlo dos veces para ir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado. Viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS”, contó Ruidíaz en diálogo con ESPN, recordando su estadía en Morelos. Reconoció que tuvo problemas en México, pero aclaró que en ningún momento recibió amenazas.

Durante su paso por el fútbol azteca, el 15 de julio del 2017 para ser más exactos, recibió tres balones de oro de la Liga MX: como mejor jugador, mejor delantero y máximo goleador. Ahora le queda seguir triunfando en la MLS.

Se le abrió el arco

Andy Polo no es un jugador que se caracterice por hacer muchos goles, pero a veces le toca. Esta vez, tan solo quince segundos después de haber ingresado al campo, anotó con la camiseta del Portland Timbers en el triunfo ante Vancouver por 2-1. Este amistoso se disputó en el Providence Park. Más allá de ser el primer gol de Polo en el año, también es el primero que convierte desde setiembre del 2018.

Carrillo volvió a dar un pase gol

André Carrillo volvió a destacar jugando por el Al-Hilal en la Champions League de Asia. La ‘Culebra’ metió un buen pase desde la derecha para que el francés Bafetimbi Gomis anote un golazo, a los 72 minutos, en la victoria por 2-1 sobre el Al-Ahli. Con este resultado, el equipo del peruano sumó seis puntos y se ubica en el segundo lugar del grupo B, que lidera el Pajtakor de Ubekiztán.