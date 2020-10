Raúl Odría sobre Sunat: “Las empresas este año deberían recuperarse”

Esta mañana, en el programa de ‘Exitosa Perú’, conversamos con Raúl Odría, Director de Contribuyentes por Respeto, para que nos detalle del Proyecto sobre Fraccionamiento que no sería suficiente mientras Sunat no aclare las deudas.







“Nosotros consideramos en general que es una medida acertada, en esta coyuntura tremenda en el que la economía peruana sigue afectada más que de la guerra con Chile, los contribuyentes necesitan un respiro. Estos contribuyentes que indica el puesto de ley hemos llegado a la gracias tres de insuficiencia. Son normas coyunturales de momento y te dice que cuando tienes plata no lo pagues ahora sino en tres fechas, el fraccionamiento ahora tienen la facultad de decir soy buena gente y no te voy a cortar pero después sí. El fondo del asunto no se ha enfocado, porque con la prisión de la economía en la que estamos el contribuyente necesita un respeto pero uno real, medidas de fondo”, indicó Odría.

Por otro lado, lo que menciona el director Contribuyentes por Respeto, es que la no se le presione muchos a los pequeños emprendedores, que se les dé facilidades de pago.

“Lo primero que debería hacer Sunat es dejar de fiscalizar, este año a las pequeñas empresas no las vamos a fiscalizar, buscándole y diciéndole que se equivocaron en esta tontería, o te equivocaste en esta otra, buscarte y multarte. Este año queremos que el empresario se recupere, ya las fiscalizaciones se han retomado, muchos otros están en procesos, muchas de estas fiscalizaciones generan reparos y son arbitrarios más no razonables y genera que el contribuyente tenga que impugnar”, finalizó Odría.

