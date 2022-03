Raúl Doroteo: “No conozco a la señora Karelim López ni al señor Bruno Pacheco, no tengo ningún vínculo”

El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, respondió a la acusación de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, y afirmó que no forma parte del grupo conocido como ‘Los Niños’, conformado por cinco congresistas de su partido que se habrían confabulado con el presidente para beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según el testimonio de la lobista.





“Ha sido dañada mi honorabilidad. […] No puede ser una persona investigada, con una ligereza, nos involucre con injurias. Quiero negar tajantemente cualquier vínculo. No conozco a la señora Karelim López, no conozco al señor [Bruno] Pacheco, no conozco al señor Samir [Villaverde]. No tengo ningún vínculo, simplemente no la conocemos, no sé quién es la señora”, dijo en entrevista para Exitosa.

El legislador acciopopulista también se pronunció por su reunión con el representante en el Perú de la compañía China Civil Engineering Construction (CCECC), Li Qingyong, que finalmente ganó cuatro contratos por 414 millones de soles en consorcio con INIP Ingeniería Integración de Proyectos, de los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, a través de Provías Nacional.

Indicó que Oswaldo Moreno, un militante de su partido, fue quien llevó a estos empresarios a su despacho.

“Jamás se presentaron como proveedores del Estado. Quien los lleva [a mi despacho] es un correligionario mío, de mi partido, Oswaldo Moreno. Él me presentó con estos dos señores y el ciudadanos chino, que no habla nada de español, porque tenían interés de invertir en el sector agrícola y turismo de mi región”, explicó.

“Es la única vez. No hubo otra reunión ni llamada ni mensajes ni nada. No los he vuelto a ver y desconozco los hechos que ellos llevan a cabo, jamás he tenido una reunión para hacer un contubernio en mi despacho“, continuó.

‘Los Niños’

La empresaria y lobista declaró, ante la Fiscalía, que Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos congresistas, que no fueron identificados, son conocidos como ‘Los Niños’, una red que influenciaría en adjudicaciones de obras públicas de Provías.

De acuerdo con la investigada, este grupo lleva este nombre porque, según el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco y el mandatario, estos “obedecen a todo lo que dice Pedro Castillo“.

Por su parte, el legislador Doroteo aseguró que nunca “pisó” la sede del MTC y aseveró que se someterá a las investigaciones.

“Nos sometemos a las investigaciones, por su puesto. Vamos a hacer nuestro descargo respectivo porque así tiene que ser, el partido no tiene nada que ver”, sostuvo.

