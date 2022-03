Rafaello Cárpena, el peruano en Ucrania que busca a su hijo en medio de una guerra y está a punto de encontrarlo

El amor de un padre no conoce de fronteras. Este es el caso de Rafaello Cárpena, el ciudadano peruano que viajó en febrero de este año a Ucrania en busca de su hijo. Una vez que inició la invasión rusa, no desistió en la búsqueda y ahora, en el séptimo día de la ofensiva militar lanzada por Vladimir Putin, está a punto de encontrarlo.





También te puede interesar: Rusia dispuesta a reanudar negociaciones con Ucrania el miércoles por la noche

En entrevista con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, nuestro compatriota dio a conocer que ayer, martes 1 de marzo, la policía ucraniana le informó que existen altas probabilidades que su esposa e hijo hayan evacuado de Kiev con dirección a Moldavia, uno de los países limítrofes con Ucrania.





“Ayer (1 de marzo), la policía de Kiev me comunica que se pudo ubicar a su hijo y a su madre en una estación de metro que fue evacuado en Kiev. Es muy probable que estén evacuando mi hijo, su madre y muchas mujeres y niños en la capital con dirección a Moldavia, por lo que me dirijo hacia este país“, declaró en nuestro medio.

“Tengo un largo trayecto, 26 horas en coche, pero es seguro, una vía larga pero segura, esperando poder encontrarme con mi hijo allí, en la frontera moldava“, agregó.

Detalló que hace tres días logró abandonar Kiev y su propósito inicial era dirigirse a Polonia. Sin embargo, ante la saturación de las carreteras, se trasladó a Mukáchevo, la ciudad ucraniana fronteriza con Hungría y Eslovaquia. Ahora, contó, recorre Lviv, a fin de ubicar el nuevo paradero de su pequeña familia.

“La situación es dramática pero me siento privilegiado de haber podido escapar a Kiev, de haber podido ayudar a mi cuñada de 22 años y a su bebé de un año y medio“, acotó.

A pesar del desgaste físico y emocional, Cárpena no deja de mostrar su solidaridad pues en el trayecto recoge a ciudadanos que transitan la ruta para, de esa manera, trasladarlos a ciudades seguras y que no estén bajo el asedio del ejército ruso.

“Ahora estoy llevando en el camino a quienes puedo encontrar en ruta y acercarlos a distintos puntos, de pueblo en pueblo, o hasta Lviv, que es la ciudad que estoy viajando en estos momentos con dirección a Uman, otra ciudad segura y está en el suroeste del país, y desde ahí me dirigiré a Moldavia, esperando que mi familia sea evacuada este país”, manifestó.

No abandonaré Ucrania sin mi hijo

Finalmente, dejó en claro que no abandonará Ucrania en caso no encuentre a su hijo, aunque destacó el respaldo que recibió por parte de los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y de Relaciones Exteriores (RR.EE), así como los embajadores y cónsules peruanos en Kiev (Ucrania), Bucarest (Rumanía) y Varsovia (Polonia).

“No pienso retornar al Perú sin mi niño, sea que me pueda quedar en Ucrania mientras las condiciones de seguridad me lo permitan o en todo caso, en los países de Europa del Este. Me mantengo alerta y esperanzado de poder encontrarme con mi familia y con mi niño en las próximas horas o días para retornar al Perú prontamente“, puntualizó en Exitosa.

¿Qué pasó con su hijo?

Rafaello Cárpena es un peruano que viajó a Ucrania debido a que su esposa ucraniana sustrajo ilegalmente a su hijo. No obstante, después de su llegada, nunca se imaginó que el país europeo fuera invadido por el Kremlin.

“Realmente, yo no vivo en Kiev, he llegado aquí hace días porque mi hijo fue sustraído ilegalmente en febrero del año pasado desde Perú sin mi autorización. Ambos se encuentran actualmente en Kiev. Las autoridades peruanas y ucranianas están en coordinación para su localización y posterior restitución a Perú”, relató el 24 de febrero.

Lo más visto en Exitosa