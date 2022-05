Rafael Vela desmiente que se haya caído el caso de Keiko Fujimori: “Eso es absolutamente falso”

En entrevista exclusiva con Exitosa, el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, desmintió que la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se haya caído luego que el fiscal José Domingo Pérez incumpliera con presentar las subsanaciones del mismo hasta en dos oportunidades.

“[¿Qué va a pasar con el proceso contra Keiko Fujimori, dicen que ya se cayó el caso?] Eso es absolutamente falso, son versiones que solamente lo que buscan es tratar de generar una corriente de opinión que no tiene que ver nada con razón a la parte técnica, que es a lo que nosotros nos preocupa”

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el fiscal destacó que el Código Procesal Penal determina claramente la función del saneamiento del contenido de una acusación, etapa de control judicial mínimo que, según anotó, todo juzgamiento atraviesa a fin de no retroceder en el referido proceso.

“El PJ está haciendo su trabajo, está advirtiendo algunas cuestiones que debe corregir, no hay ningún futuro juzgamiento que no pasa por esta etapa, es decir, por una etapa de control mínimo judicial del contenido de la acusación y de algunas cuestiones que sirven para preparar un futuro juicio y no estar retrocediendo a una etapa que correspondería a este momento de necesario detalle en el saneamiento de acusación”, enfatizó.

Explicó que la acusación contra la hija del expresidente Alberto Fujimori “fue devuelta para algunas cuestiones relacionadas con su saneamiento y luego será entregada nuevamente“. Es “lo que ha sucedido en todos los casos”, enfatizó.

“Campaña activa”

Para el fiscal, es “evidente” que existe una “campaña activa” para tratar de desacreditar tanto el trabajo de la Fiscalía como el de José Domingo Pérez. “Aquí lo que se está haciendo exclusivamente es cumplir la ley y tratar de agilizar el mismo proceso”, acotó.

A modo de ejemplo, recordó que el control de acusación en el caso de Ollanta Humala duró cerca de dos años. “Es decir, estas complejidades, porque se trata de casos con megaestructura de organización criminal con una cantidad enorme de actos de investigación y de futura prueba, por supuesto que exige algún saneamiento detallado”, puntualizó en Exitosa.

