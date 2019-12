López Aliaga reafirmó que Rosa Bartra es “la mejor congresista en la historia del Perú”

Rafael López Aliaga, secretario general de Solidaridad Nacional, reafirmó que Rosa Bartra es “la mejor congresista en la historia del Perú”. Esta polémica declaración la brindó durante la presentación de candidatos del partido amarillo para las próximas elecciones 2020.

“Lo he dicho y lo repito, Rosa Bartra es la mejor congresista en la historia del Perú, te lo repito y eso que me han hecho mofa y memes”, dijo López. Sin embargo, la respuesta de Nicolás Lúcar no la vio venir. La mejor “del peor congreso de la historia del Perú”, agregó el periodista.

Asimismo, el secretario general de Solidaridad Nacional afirmó que ha estado investigando y analizando a Bartra desde hace un buen tiempo. “La he llamado yo y le he dicho: ‘Rosa, necesito tu defensa al modelo anti Chávez‘. Esa mujer es valiosísima para el país, por más que opinen lo que quieran”.

Durante la entrevista, se le consultó a López Aliaga sobre los comentarios de que Solidaridad Nacional es una sucursal de Fuerza Popular, a lo que respondió que “el partido amigo es muy anterior a Fuerza Popular, tiene mucho más tiempo”, agregó.