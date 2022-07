Rafael López Aliaga sobre Pedro Castillo: “Tiene que irse de una vez a su casa, está destrozando al Perú”

En diálogo con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que la solución para la actual crisis política es que el presidente de la República, Pedro Castillo, abandone su cargo de jefe de Estado.

“Tiene que largarse, tiene que irse de una vez a su casa. Está destrozando al Perú, que estaba mal que bien con un gobierno de decente. Con gente decente este país sale adelante, no con gente que viene a aprovecharse de la política“, dijo en Hablemos Claro.

El también excandidato a la Presidencia cuestionó al gobierno del mandatario Castillo Terrones por haber convocado a ministros sin experiencia en sus diferentes gabinetes ministeriales.

En esa línea, se refirió al extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ahora prófugos de la justicia, Juan Silva.

“¿Cómo van a poner a Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones cuando dijo que estaba calificado porque tenía brevete? No, pues”, agregó.

El líder del partido celeste también recordó la vez que el Gobierno de Pedro Castillo le propuso ocupar el cargo de premier, pero que no aceptó dicha invitación porque buscaban imponerle a los ministros.

“Consulté con mi partido y dije ‘yo me inmolo por mi país’. Me hicieron cuatro llamadas en una sola noche, pero me dijeron que me iban a poner a los ministros“, narró.

López Aliaga también consideró que el jefe de Estado no se mantendrá por mucho tiempo en el cargo debido a que ya presentó su renuncia al partido Perú Libre. Asimismo, por cargar con diversas investigaciones en su contra, que incluyen también a su entorno familiar.

“El presidente acaba de renunciar a su partido. Su familia es un grupo criminal y eso nunca se ha visto en el mundo“, sostuvo.

