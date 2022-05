Rafael López Aliaga sobre Pedro Castillo: “A mí me ilusionó inicialmente pero me engañó bien”

En entrevista con Exitosa, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confesó este lunes que la candidatura del ahora presidente Pedro Castillo lo ilusionó inicialmente. Sin embargo, quedó decepcionado de él al conocer las primeras acciones de su gestión y entorno. También te puede interesar: Vladimir Cerrón alega que cambios ministeriales no se consultaron con Perú Libre El excandidato presidencial hizo esta declaración luego que el conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, le consultó si estaría dispuesto a colaborar con el actual Gobierno respecto a la conformación de un gabinete de consenso y emergencia que permita enfrentar la actual crisis en el país. “El señor lo primero que hace es poner a sus sobrinos fugados, su secretario fugado, Zamir Villaverde prontuariado, y un montón de gente más. Es decir, llena al Estado como un botín como la misma técnica criminal de Junín. Vieron que la franquicia de Junín funciona para ellos y en todo el Perú”, declaró en nuestro medio. “Un señor que prometió servir al pueblo, que a mí me ilusionó inicialmente, a mí me engañó bien. La familia Ingalls era para mí. Un tipo que bien rodeado puede ser un buen gobierno. Nada que ver, metió a toda su familia, a sus parientes y relacionados. Para mí, es un pecado gravísimo. En un país que necesita alguien que gobierne bien, se [debe] rodear de gente decente”, agregó. A raíz de la supuesta negativa de Castillo Terrones de convocar a Hernando de Soto para su Gobierno, López Aliaga recordó que a él sí lo convocaron pero declinó luego que, según reveló, le condicionaran a trabajar junto a personas allegadas a Perú Libre, el partido oficialista.

“Me llamaron a mí, me dijeron usted se inmolaría por el Perú, y yo les dije que sí pero tengo que consultar a mi partido, pero con una condición, yo tengo puros técnicos. Y me dijeron que no, que ponían a la gente de Cerrón, de Perú Libre, con cuotas de poder“, manifestó.

Lejos de avalar su administración, el líder de Renovación Popular instó a Castillo a renunciar a la presidencia de la República al considerar que una vacancia no es posible debido a que no se cuentan con los votos suficientes en el Congreso para ejecutar dicho mecanismo parlamentario.

“¿Con la foto de ahora quieres que yo avale a un señor que tiene nueve difuntos y no hay ninguna reparación para los niños que ha matado? Está con las manos manchadas de sangre. Yo no puedo estar con un tipo que ha entrado en una organización criminal, que tiene muertos y que ha destrozado su economía. Tiene sangre en las manos, un entorno corrupto y destrozó la confianza tan difícil en nueve meses”, puntualizó en Exitosa.