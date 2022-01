Rafael López Aliaga sobre Keiko Fujimori: “Le dije que deslinde de la corrupción, pero no lo hizo”

El excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre Keiko Fujimori, quien fue su contrincante en la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2021 y a quien mostró su apoyo en la segunda vuelta electoral.





MIRA: Rafael López Aliaga: “Pedro Castillo debe renunciar junto a la señora Dina Boluarte”

En una entrevista exclusiva con Exitosa, el también candidato a la alcaldía de Lima reveló que le pidió a Fujimori “deslindar de la corrupción”, pero nunca lo hizo y por eso perdió los comicios.





“A Keiko le dije varias veces, entre la primera y la segunda vuelta, que deslinde de la corrupción. Si tú eres presidenta deslinda, di que se largue Odebrecht, OAS, todas las constructoras, mándalos a rodar, pero no lo hizo. Entre la primera y la segunda vuelta yo salí a decir que voten por la K. Nunca he votado por la K […] pero le dije que deslinde de esta gente corrupta de una vez”, manifestó.

Por otro lado, el líder de Renovación Popular reveló que le ofrecieron ser presidente del Consejo de Ministros (PCM) del Gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, no aceptó por la “falta de transparencia” del Ejecutivo.

“Yo no oculto nada a nadie, en política hablo claro. Me han llamado en su momento, me llamaron cinco emisarios de Pedro Castillo en una sola noche. Era para ser primer ministro, pero con un gabinete puesto por otra gente. ‘Ah, no’, dije”, detalló.

Sin embargo, Rafael López Aliaga precisó hubiera aceptado el cargo si le daban la potestad de armar su propio equipo. No obstante, indicó que ahora no aceptaría la oferta al considerar que la gestión de Pedro Castillo “está rodeada de corrupción”.

“[¿Y si te lo ofrecen ahora?] No, ¿sabes qué pasa? le he perdido el respeto [al Gobierno]. Una persona que se rodea de corrupción y que va a tener que responder a la justicia por casos tan obvios”, añadió.

MIRA: Roberto Sánchez sobre renuncia de Avelino Guillén: “Las personas estamos y mañana no podemos estar”

