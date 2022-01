Rafael López Aliaga sobre deuda tributaria: A la Sunat no le debo ni un ‘mango’

En entrevista para Exitosa, el excandidato a la Presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la deuda tributaria coactiva que mantienen sus empresas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).





En diálogo con Nicolás Lúcar aseguró que, a título personal, “no le debe nada” a la Sunat. No obstante, reconoció que cinco de sus empresas aparecen como deudoras de la entidad.

“Con la Sunat yo no peleo. A la Sunat no le debo ni un ‘mango’. Ni Rafael López Aliaga ni ninguna empresa. (…) Como Rafael López Aliaga, cero. En empresas hay cinco, de las cuales dos me suma (un informe de) La República. Mis abogados, que son seis, ya remitieron cartas a la Sunat desde que esto empezó a ser noticia“, reveló.

El líder del partido Renovación Popular indicó que su defensa ha consultado a la Sunat sobre el estado de sus deudas. No obstante, indicó que se mantiene a la espera de la respuesta de la superintendencia para iniciar un proceso ante un tribunal fiscal porque “no pagará caprichos a nadie”.

“[Si la Sunat requiere que pagues así no estés de acuerdo, ¿Vas a pagar? ] No. Yo tengo un proceso ante el tribunal fiscal, Yo no tengo por qué pagar caprichos a nadie y menos a un gobierno corrupto como este“, añadió.

Indicó, además, que “tiene una sospecha grande” que la entidad haya iniciado una presunta cobranza a raíz de su participación en la política.

Cabe precisar que, según un reporte de La República, el monto de la deuda de 8 de las empresas de López Aliaga llegó a los 34 millones 639 mil 768 soles para octubre del 2021.

“A mí me cobran 100 millones de soles a través de varias empresas al año y yo las pago. (…) Se le ha preguntado a la Sunat el origen de estas deudas, no hay respuesta. Se le ha preguntado por la fecha de notificación del año 1991, 1992, 1993 y no hay respuesta”, refutó Aliaga.

