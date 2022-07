Rafael López Aliaga: “Si le demuestro a Lima que la puedo gobernar bien, puedo gobernar el país”

En entrevista con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, habló sobre su filosofía para poder llevar correctamente a la ciudad de Lima, en caso logré ganar las elecciones municipales en octubre.

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, en la edición especial del programa ‘Hablemos Claro’, el candidato por Renovación Popular expresó que su mejor campaña electoral para la presidencia de la República es realizar una buena gestión como titular de la alcaldía municipal, en donde, además, dijo que ve a la capital como un país, el cual pasa por varias necesidades a atender.

“Si le demuestro a Lima que puedo gobernarla bien, así como lo he hecho toda mi vida con mis empresas, puedo gobernar el Perú. Mis asesores me dicen que no, pero yo les digo que eso es un fatalismo, yo no vivo de fatalismos, quiero romper la maldición. Es al revés, Lima es un país, son 10 millones de personas y muchísima gente en extrema pobreza, y más por esta gente como (Pedro) Castillo”, dijo el excandidato a la presidencia.

Sobre sus planes como burgomaestre, López Aliaga hizo un primer énfasis en la inseguridad ciudadana, indicando que, junto a sus colaboradores, tiene identificado las zonas en las que hay mayor tasa delictiva, las cuales pretende controlar bajo un plan que incluye personal municipal y luego autoridades policiales.

“Tenemos mapeada a Lima, sabemos exactamente las zonas vulnerables, hay 4 mil puntos calientes donde siempre ‘chorean’, hay que estar ahí las 24 horas, primero con serenos (…) Lo inmediato que tenemos que hacer es integrar al Serenazgo y a la Policía en los 43 distritos de Lima”, sostuvo el aspirante de centro.

Sobre la venta de articulos robados en lugares clandestinos, López Aliaga apunta a que no se debe permitir que un robo agravado quede impune y se lucre con él. “Aquel stand o puesto que tenga un celular manchado con sangre (en Las Malvinas) se tiene que clausurar de inmediato”, manifestó.

En cuanto al tema de la informalidad, el plan del empresario es trasladar a los vendedores sin recurrir a la violencia ni los amedrentamientos, por lo que “en lugar de agarrar a palazos a los ambulantes, se les puede dar una zona para que vendan tranquilos”.

