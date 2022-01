Rafael López Aliaga: “Pedro Castillo debe renunciar junto a la señora Dina Boluarte”

En entrevista para Exitosa, el excandidato a la Presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe renunciar al cargo luego de haber admitido en una reciente entrevista que “no está preparado” para ser mandatario.





“Entrando al tema de Pedro Castillo, él no está preparado. […] Perú no puede ser la práctica de 30 millones de personas, es un tema bien fregado. Un tema que me ha desilusionado es que pensé que era un campesino que, bien rodeado, lo hubiera hecho mucho mejor. Mi conclusión es que debe renunciar junto a la señora Boluarte“, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

El líder de Renovación Popular precisó que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, también debe abandonar el cargo al considerar que “no está capacitada” para llevar un eventual gobierno.

“Los dos deben irse. La señora Boluarte no está capacitada y no tiene la más mínima idea de cómo llevar a nuestro país, que debe ser potencia mundial“, reiteró.

El expostulante a la Presidencia cuestionó la gestión del jefe de Estado luego que se revelara que tuvo reuniones con empresarios en Palacio de Gobierno, entre ellos Karelim López, que luego obtuvieron beneficios en licitaciones.

Asimismo, por la investigación que afronta el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones que habría ejercido en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Pedro Castillo dijo que no conocía a la empresaria Karelim López, por favor. Ella tiene varias entradas a Palacio de Gobierno. Además, lo de los 20 mil dólares en el baño, eso no es normal“, criticó.

