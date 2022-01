Rafael López Aliaga negó tener problemas de alcoholismo

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ex candidato presidencial, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre los rumores que recaen en su contra por un supuesto problema de alcoholismo.





También te puede interesar: Rafael López Aliaga: Pedro Castillo debe renunciar junto a la señora Dina Boluarte

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro Edición Especial’, el empresario negó ser alcohólico como lo señalan sus opositores, pero reveló que, como parte de las formalidades, usualmente bebe “un buen vino o dos” para cerrar un trato de negocio.





“Es mi trabajo muchas veces, ah. Para cerrar un negocio tengo que tomar un buen vino o dos, pero que sea un problema con el alcohol, ya pues, se pasan”, manifestó.

🔵🔴 #AHORA | Rafael López Aliaga niega tener problemas con el alcohol: “Para cerrar un negocio tengo que tomar un buen vino o dos, pero que sea un problema, no”. 📻 95.5 FM

📺 6.1 señal digital abierta pic.twitter.com/ZfzwZrDFwY — Exitosa Noticias (@exitosape) January 31, 2022



A modo de ejemplo, López Aliaga dijo que si tuviera problemas con el alcohol no podría dirigir más de 40 empresas.

“No condice, ¿cómo podría (gestionar) más de 40 empresas con un problema así? El tema del alcohol, es un tema social que es parte de la vida”, aseveró.

◼ Le ofrecieron el premierato

En otro momento, el también ex regidor Municipalidad Metropolitana de Lima, reveló que le ofrecieron ser presidente del Consejo de Ministros (PCM) del Gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, no aceptó por la “falta de transparencia” del Ejecutivo.

También te puede interesar: Rafael López Aliaga sobre deuda tributaria: A la Sunat no le debo ni un mango

“Yo no oculto nada a nadie, en política hablo claro. Me han llamado en su momento, me llamaron cinco emisarios de Pedro Castillo en una sola noche. Era para ser primer ministro, pero con un gabinete puesto con otra gente. ‘Ah, no’, dije”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Otras noticias en Exitosa: