Rafael López Aliaga: “Le pediría a Pedro Castillo que renuncie y que se asile a un país”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó que le pediría al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que renuncie a su cargo por “el bien del Perú”. Además, añadió que “se asile en un país para que no lo persigan”.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía“, manifestó a la prensa.

“Yo le digo por el bien del país que de una vez renuncie, que se asile en un país para que no lo persigan y que nos deje el país en paz, que haya un presidente de consenso, yo no voy a postular a la presidencia, no me lo pregunten más porque no voy a hacerlo“, añadió.

Por otro lado, Daniel Urresti, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y reconoció el triunfo de su contendor electoral, Rafael López Aliaga, en la carrera por el sillón municipal.

“Al recibir el resultado al 100% de la ONPE, felicito al Sr López Aliaga por ser elegido Alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la ONPE sin reparos. En democracia los limeños han elegido libremente a la persona que regirá su destino. Gracias totales a los que me apoyaron“, escribió.

