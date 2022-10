Rafael López Aliaga invita a Daniel Urresti a una reunión: “Quiero contar con él si lo desea”

El virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), invitó este lunes a su principal contendor electoral, Daniel Urresti (Podemos Perú), a una reunión, a fin de hacerle saber que desea contar con sus conocimientos en seguridad ciudadana.

“Le mando un abrazo enorme [a Daniel Urresti], una cosa es la pelea electoral y otra cosa es gobernar Lima. Quiero contar con él si él desea. Quiero hablar con él personalmente […]. Quiero reunirme con él a solas, porque si tiene ideas buenas, [bienvenido]. Nadie es dueño de la verdad. Cada persona es especialista en algo”, declaró desde los exteriores de la iglesia Santa María Reina en el distrito de San Isidro, a donde asistió para participar en una misa de mediodía.

“Quiero conversar con él (Urresti), si él desea, para mí las puertas están abiertas para él, y para George Forsyth”, agregó. Sin embargo, consideró estructuralmente imposible reunirse con el presidente Pedro Castillo o con sus ministros.

Cabe recordar que previamente Urresti había reconocido su derrota electoral, adelantando que no presentará ningún tipo de reclamo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“No vamos a hacer ningún reclamo, vamos a respetar lo que la ONPE indique. El resultado del 100% es totalmente valedero para el partido Podemos Perú y para mí en particular […] Estamos en un sistema democrático y queremos, desde Podemos Perú, ayudar a que se recuperen las formas democráticas”, aseveró.

“Las formas democráticas dicen que, cuando llega al 100% y la ONPE anuncia un ganador, todos tenemos que aceptarlo, y es lo que va a hacer Podemos Perú, es lo que pienso hacer yo personalmente“, acotó el de Podemos Perú.

Sobre Pedro Castillo

Por otro lado, López Aliaga pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, que renuncie al cargo “por el bien del Perú” y se asile en otro país, en vista de que, según precisó, ha destrozado la economía nacional.

“Cuando no hay confianza, no hay inversión, cuando no hay inversión, no hay trabajo, y cuando no hay trabajo, no hay consumo; así de simple es la economía. Yo le digo por el bien del país que de una vez renuncie, que se asile en un país para que no lo persigan y que nos deje el país en paz“, manifestó.

En caso de que se produzca la renuncia o vacancia de Castillo y se adelanten las elecciones presidenciales, reiteró que culminará con su gestión al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dejando en claro en claro que no postulará a la presidencia de la República.

En su lugar, adelantó que está en la búsqueda de un candidato de consenso para que tiente el sillón de Pizarro. “Tenemos que pensar en el Perú antes que las personas”, concluyó.

