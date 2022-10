Rafael López Aliaga accedería a reunirse con delegación de la OEA

El electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se manifestó acerca de la decisión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de enviar una delegación “de alto nivel” para que evalúe la situación política del país. Asimismo, indicó que se reuniría con dicha agrupación de la OEA.

El líder del partido Renovación Popular también se refirió acerca de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, sobre la ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo, en su reunión con el papa Francisco.

“Sí accedería (a reunirme con Comisión Especial de la OEA) para informarle. Creo que hay que darse cuenta de lo obvio, que el señor canciller César Landa no diga la verdad en Roma, que Pedro Castillo no va porque está investigado por corrupción”, señaló.

