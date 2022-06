Rafael Fernández se hartó de Leonard León y sale en defensa de su esposa Karla Tarazona

El empresario Rafael Fernández decidió responderle a Leonard León por no querer firmarle el permiso de salida del país a sus hijos y así disfrutar de sus vacaciones. El esposo de Karla Tarazona defendió a la conductora por asumir la tenencia de los menores.

“Karla lleva todo el peso encima (de sus hijos), trabaja en el día, trabaja en la noche, y eso es lo que fastidia, porque nos encontramos en la condición de llevarnos a los chicos de viaje, y tenemos que cohibirnos porque vienen los problemas”, dijo fuertemente contra Leonard León.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Rafael Fernández le pidió al cumbiambero que sea un padre ausente al 100% y no cuando le convenga, como en los permisos que tiene que dar.

“Para mí también es súper difícil, porque yo lo vivo todos los días, a mí también me da cólera porque digo (Leonard) no quiere estar presente, no quiere dar nada, ‘para que te vamos a obligar, ok, no lo hagas, pero déjanos hacer lo que queremos hacer porque estamos buscando el beneficio de los chicos, no hacerles un daño’”, puntualizó.

Ante la carta notaria que le envió Karla Tarazona, su expareja Leonard León tenia plazo hasta ayer para firmar el documento para que sus hijos puedan viajar al exterior.