Quispe, ingeniera peruana en la NASA: Tuve una vida difícil, pero para mí nunca hubo límites

En entrevista con Exitosa, la ingeniera peruana, Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Especiales de la Nasa, informó cómo fue su participación en el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, denominado como “el nuevo gran observatorio espacial de la humanidad”.

“Ha sido un orgullo representar al Perú con el lanzamiento del telescopio James Webb. He sido una niña que no nace en cuna de oro, carecida en muchas cosas, vengo de una familia humilde. Mis abuelos agricultores, mi madre divorciada, mi mamá a la edad de 6 años nos abandonó y fue una vida difícil”, declaró Quispe en Exitosa.

Asimismo, indicó cuáles fueron sus inicios como estudiante y aclaró que no contó con recursos económicos para realizar cualquier actividad académica; sin embargo, nunca se rindió y siguió adelante con el objetivo de cumplir sus sueños.

“Estudie en un colegio en una zona rural, pero para mi nunca hubo límites. Yo siempre soñaba y observaba el cielo y las estrellas y decía algún día podré estar ahí y cuando sucedió el tema de Armstrong pisando la luna por primera vez, nace ese interés en mí”, señaló.

“No sabía que era Nasa, que era astronomía, física, ingeniería aeronáutica o aeroespacial, pero si sabía que tenía un sueño por cumplir”, añadió.

Asimismo, señaló que durante su adolescencia realizó el deporte de Karate, el cual le “abrió muchas puertas” para lograr su desarrollo como profesional.

“Durante mi trayectoria hice el deporte de Karate, que fue prácticamente un trampolín que me abrió las puertas a otros países a competir y siempre fui una alumna sobresaliente en el Perú”, indicó.

“En Estados Unidos se me otorgó una residencia por habilidades extraordinarias que fue que se me abren las puertas para aprender el idioma inglés y posteriormente los grados académicos que hice y me mantienen en un proyecto muy novedoso”, agregó.

Cabe señalar que, la ingeniera Quispe recibió un reconocimiento por parte del Senado de los Estados Unidos por su trabajo.

