Quinto caso de coronavirus se presenta en región Piura

El temible coronavirus sigue ganando terreno en nuestro país. El gobernador regional de Piura Servando García, comunicó a la prensa y la ciudadanía de una quinta persona con el virus. Se trata de un paciente que estuvo en contacto indirecto con el segundo caso. “Esta persona tuvo contacto con el entorno del segundo caso que se presentó en la región.

Por eso podemos decir que estamos ya en una fase 3, porque este paciente no es un contacto directo, lo que quiere decir es que el virus está dispersado en la comunidad”, reiteró. Tal como indicó el gobernador, este quinto caso, al igual que el segundo, pertenecen al distrito de Las Lomas y se encuentra en aislamiento domiciliario. “La paciente dos ha requerido ser hospitalizada, pero su estado ya es estable, ya no hace fiebre, ya no presenta complicaciones y está próxima a ser dada de alta”, dijo el gobernador. Asimismo, recordó que cuatro de estos casos han sido registrados en la región Piura, mientras el tercer caso pertenece a Lima pero es tratada en Piura.

El gobernador también precisó que tres de los pacientes pertenecen a Castilla, mientras otros dos, son del distrito de Las Lomas (Sullana). Por su parte, el director regional de Salud, Víctor Távara, estuvo de acuerdo con la medida que ha tomado el alcalde de Las Lomas de cerrar el distrito y no dejar que nadie salga ni entre de la localidad. También indicó que se le ha hecho una prueba a la amiga de la paciente dos, enamorada del paciente cinco, para saber si en su estado de intermediaria también tiene el virus.