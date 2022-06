“Que se vaya”: campesinos arequipeños exigen salida de Pedro Castillo ante crisis de los fertilizantes

Diversos campesinos del departamento de Arequipa exigieron la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo, pues la crisis que está causando los escases de fertilizantes en la producción agraria los está perjudicando en varios aspectos desde que se conociera sobre este déficit.

En el marco del Día del Campesino, los hombres y mujeres del campo expresaron su disconformidad con el actual gobierno, el cual aún no ha brindado una medida resolutiva ante el problema de la falta de abono, que los está dejando con menos días para laburar o con una reducción significativa en su paga.

Los trabajadores campestres indican que “no hay nada que celebrar” pues el Estado “los ha olvidado”, además de que denuncian que está crisis económica agraria “no les da para comer”.

“Es un saqueo para los negociantes”, le dijo a Exitosa uno de los desfavorecidos campesinos, que han visto reducida su jornada laboral, en donde su paga ahora ronda los S/. 70 y únicamente pueden producir de dos a tres días.

El sentimiento hacia el Gobierno, en particular hacia el jefe de Estado, ha cambiado con respecto al contexto visto previo a las elecciones de 2021, pues lo acusan de no cumplir con sus promesas de campaña y no hacerse cargo de esta problemática de varias semanas.

“Que se vaya, no lo queremos, es traidor. Se olvida todo, no cumple, eso no es gobierno”, dijo indignado el trabajador campestre.

MIDAGRI DISPONE ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, dispuso con “carácter de urgencia” que el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), implemente medidas pertinentes, con el fin de concretar la adquisición de fertilizante urea de uso agrícola, en el marco del Decreto de Urgencia No. 013-2022.

Mediante el oficio No. 078-2022-MIDAGRI-DM, el ministro Alencastre informó al Contralor General de la República, Nelsón Shack Yalta, las medidas adoptadas por el sector Agricultura en relación a la adquisición del mencionado fertilizante sintético.

Esta medida se adopta un día después de que el ministro del sector diera a conocer la nulidad del proceso de compra de fertilizante, realizado por Agro Rural.

