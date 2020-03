¿Qué dijo Shirley Arica tras el nuevo ampay de Jean Deza?

La modelo Shirley Arica se pronunció este miércoles sobre las recientes críticas que viene recibiendo, luego de que protagonizara una serie de ampays con el futbolista de Alianza Lima, Jean Deza, que incluso le costaron sanciones disciplinarias por parte de su club.

Arica indicó que las personas en redes sociales son especialistas en criticar, no obstante aclaró que ella no perjudica a nadie. Por otro lado, también explicó que, efectivamente como lo muestran las imágenes del último ampay, pasó un fin de semana con Deza, pero señaló que eso no tiene nada de malo.

“Él no tenía entrenamiento ni ninguna obligación al día siguiente, está haciendo las cosas bien después del último ‘ampay’ y soy testigo de eso. La prensa muchas veces vende las cosas como mejor les conviene y lamentablemente la gente juzga por el pasado que cada uno tiene y nadie se pone en los zapatos de nadie, no saben lo que uno pasa o siente con tanto ataque”, comentó Shirley Arica para diario Trome.

“Solo te puedo decir que jamás dañaría a alguien que quiero. No gano nada con esto, al contrario, de la paz y tranquilidad que teníamos ahora ya no queda nada y para ninguna persona eso es bonito”, añadió.