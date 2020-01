Tras conocerse que la candidata por Solidaridad Nacional, Yeni Vilcatoma, calificó de “mentirosa” y “manipuladora” a su compañera de organización política, Rosa Bartra, esta última se pronunció sobre las polémicas declaraciones.

“Ustedes ya me conocen y han seguido mi conducta dentro del Parlamento, jamás opino sobre lo que dicen mis colegas”, indicó Bartra sobre las declaraciones de Vilcatoma para diario Correo.

Recordemos que el último domingo, Beto Ortiz en su programa ‘Abre los Ojos’, compartió un audio en donde se escucha a la exfujimorista Vilcatoma asegurar que no le agrada Bartra porque es “mentirosa” y “manipuladora”.

“Yo discrepo totalmente de Rosa Bartra; para mí Rosa es una persona mentirosa y manipuladora, totalmente. […] (En Fuerza Popular) no ha sido convivencia, nunca hemos convivido”, indicó Vilcatoma.

Asimismo, la candidata al Congreso asegura que “lo importante es enfocarse en el trabajo que hay que lograr, pero yo sí discrepo totalmente porque (Rosa Bartra) es muy mentirosa. Es que me he dado cuenta de sus mentiras, ya desde ahí ya no me cae. Haga lo que haga, ya sé, ya le he pescado un par de mentiras”, agregó.

En la misma línea, Vilcatoma afirmó que “más allá que eso sea una enemistad, mínimo hay que decir las cosas como son, y como yo soy una investigadora, al toque encuentro una cosa y me dicen: ‘No, yo no te dice, yo no, llora’”, añadió.