¿Qué dijo Pamela Franco luego de que Diego Chávarri indicara que amaneció con ella?

Durante la última emisión de El Valor de la Verdad, el exfutbolista y chico reality Diego Chávarry, se refirió a la actual pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco y aseveró que amaneció con ella en una discoteca.

“Sí. En ese momento estaba sola. Yo iba a salir, a las 11:30 me volvió a llamar, a las 12 otra vez. Ella estaba con una amiga y yo dije, aquí están en pareja. Pasaron cinco minutos, me preguntó dónde estaba, y me dijo ‘ahí voy’, y se pasó al grupo donde estaba con mis amigos y se quedó tomando”, indicó Chávarry tras ser consultado por Beto Ortiz.

Tras estas polémicas declaraciones, la conductora y cumbiambera Pamela Franco utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje con respecto a lo dicho por el exfutbolista. “Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal”, indicó.