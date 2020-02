¿Qué dijo Pablo Bengoechea tras nuevo ampay de Jean Deza?

Este jueves, el estratega de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, realizó una conferencia de prensa en donde se pronunció sobre Jean Deza, quien fue ‘ampayado’ recientemente, en una salida nocturna junto a la modelo Shirley Arica.

“Desde que llegó a la institución, él nos comentó que se había llegado a un acuerdo. No sabemos si contaremos con él, me imagino que no. El pase no ha llegado, cuando llegue, estará en el grupo de 18”, indicó el estratega íntimo.

“Les pedimos a los jugadores que solo llamen la atención por lo que hacen dentro de la cancha. Algunos entienden y otros no. No es lindo enterarse a 48 horas del partido que un jugador no descansó para defender a Alianza”, agregó el técnico uruguayo.

Además, Bengoechea aseveró que Jean Deza volvió a perjudicar a la institución. Dañó su imagen y no se ha portado bien con sus compañeros, por lo tanto no estará presente en el partido ante Deportivo Municipal de este viernes.

