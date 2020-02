¿Qué dijo Pablo Bengoechea luego de la sanción que le impuso la FPF?

Este último jueves, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol impuso una suspensión de dos fechas y una multa de 3 UITs (12,900 soles) al entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

“Sancionar al señor Pablo Bengoechea con la suspensión de dos partidos, contados a partir del día siguiente de la notificación y una multa de 3 UIT, por la infracción prevista al artículo 65 numeral 2 del reglamento único de Justicia”, señala la resolución emitida por la FPF.

Este viernes, mediante una conferencia de prensa, el técnico uruguayo se pronunció al respecto: “Sin duda molesta que se den este tipo de sanciones, pero me castigaron y yo no puedo ni apelar ni tampoco me llamaron para defenderme, sin embargo, no quiero decir todo lo que pienso porque para no perjudicar más a Alianza Lima”, aseveró el técnico blanquiazul.

“La sanción dice que no se puede apelar, o sea no tenemos derecho a nada, esa es la realidad y ya no importa lo que pueda pensar. Solo nos queda acatar porque no hay solución. En la sanción se indica que sí puedo asistir al estadio, pero no puedo estar ni en el vestuario ni dirigir desde el banco de suplentes”, agregó el técnico uruguayo.