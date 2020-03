¿Qué dijo Gregorio Pérez sobre la renuncia de Pablo Bengoechea a Alianza?

El técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, fue consultado por la reciente renuncia de Pablo Bengoechea al cargo de entrenador de Alianza Lima, luego de que este domingo, el cuadro crema se impusiera por 2-0 al conjunto blanquiazul en una edición más del clásico del fútbol peruano.

“Viví con mucha tristeza cuando me tocó a mí dejar un club. Lamento, y no solo porque (Bengoechea) sea mi amigo, sino por cualquier colega que no tiene la oportunidad de continuar trabajando. No me queda la menor duda que Pablo volverá a dirigir en Perú o cualquier país. No sé si fue por este partido, no voy a profundizar en el tema porque no tengo conocimiento. Él es como mi hermano. Me pone triste esta situación y voy a llamarlo a él y a Aguirregaray porque seguirán siendo mis amigos y no cambiará nada”, señaló el experimentado estratega crema.

Por otro lado, Pérez también dio detalles sobre lo que fue el partido de este domingo. “l miércoles tomamos la decisión de jugar en la forma que lo hicimos hoy. Entrenamos bien en la semana con mucha concentración haciendo variantes y buscando alternativas”, añadió.

En tanto, sobre Jesús Barco, quien fue una de las figuras del partido, Pérez manifestó: “es un jugador que se viene esmerando muchísimo, no tiene techo. Debe seguir trabajando, es muy joven y dentro de las características que posee es muy útil para el equipo”.