Qatar 2022: ¿Quién es el polémico árbitro chileno Julio Bascuñán?

El árbitro chileno, Julio Bascuñán, será recordado por mucho tiempo a nivel internacional y no precisamente por su buen desempeño dentro de las canchas. El partido entre Perú y Brasil no ha sido el único en el que se acusa al árbitro de no haber desempeñado un buen papel, puesto que en la Copa Libertadores y en Eliminatorias también tuvo una labor bastante cuestionada.



En la ida de los octavos de final del certamen de clubes de 2017 entre Nacional y Botafogo, el juez omitió sancionar un claro penal a favor del conjunto uruguayo, por una evidente mano de un futbolista del club brasileño. En ese compromiso, los visitantes se impusieron por 1 a 0 y en la vuelta lograron sellar su boleto a la siguiente fase.

Otros de los episodios que marcaron la trayectoria del árbitro chileno fue su desempeño en el partido entre Argentina contra Uruguay en donde sacó de sus “casillas” al futbolista Lionel Messi, quien aseguró que no pudieron concluir varias jugadas porque el árbitro no se los permitió.

Diversos periodistas peruanos pusieron en tela de juicio las habilidades del árbitro para dirigir el partido de Perú-Brasil, ya que sus decisiones perjudicaron directamente a la Selección Peruana ante el cuadro encabezado por Neymar. La decisión más criticada fue la sanción de un dudoso penal a favor de Brasil que terminó dándoles un gol al mencionado equipo.

A pesar de todo ello, el Perú seguirá alentando a la Selección en las siguientes fechas. La próxima presentación del cuadro bicolor, para lograr un pase al mundial de Qatar 2022, será el próximo 12 de noviembre contra Chile.

