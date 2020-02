Putin sobre comunidad LGBTI: “Mientras sea presidente, solo habrá papá y mamá”

Mediante un mensaje, el presidente Vladímir Putin rechazó a la comunidad LGBTI de Rusia y apuntó que su Gobierno no legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Durante una reunión de trabajo que estudia la Constitución, el mandatario de Rusia sostuvo: “Mientras yo sea presidente no habrá progenitor uno y dos, habrá papá y mamá”.

Ante la polémica en el país, la diputada ultraconservadora, Olga Batálina, manifestó sus posición sobre el tema, recordando que hace diez años no podría imaginar que se sustituiría los conceptos ‘padre y madre’ con ‘progenitor uno y progenitor dos’.

“Es una realidad en algunos países. Esto ha despertado el deseo de algunos autores, que han enviado sus enmiendas. Quieren acuñar en la Constitución que la familia es la unión entre un hombre y una mujer”, indicó Batálina.

Al parecer no sería la primera vez que Putin manifestara comentarios homofóbicos, puesto que en otro momento él habría revelado: “(Ellos) crearon transformers, trans (…) y algunos más que no puedo comprender a totalidad que son… No lo sé. Que todos sean felices, no tenemos ningún problema con eso”, aseveró.