Putin se empecina en no querer detener invasión rusa

Pese a que el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dialogaron con el jerarca ruso Vladimir Putin para que detenga el horror que viene causando su invasión a Ucrania, este se niega a hacerlo.

Fuentes de la presidencia gala dijeron que los mandatarios occidentales pusieron “contra la pared” al jefe del Kremlin por “no respetar sus compromisos”. Tanto Macron y Scholz, aseguraron que el mandatario ruso, no tiene intención de “parar la guerra” y alertaron que planean aplicar al régimen ruso sanciones al nivel que las decididas contra Irán.

”El presidente y el canciller lo han puesto contra la pared por no respetar sus compromisos”, pero más tarde un comunicado del Kremlin señaló que Putin pidió a los dos mandatarios europeos “que influyan para que las fuerzas “nacionalistas” dejen de violar el derecho internacional humanitario. Para Putin, Ucrania “interrumpe las operaciones de rescate de la población”

