Puno: Frente de Defensa Unificado de Cuenca Coata pide restitución de Pedro Castillo

En entrevista con Exitosa, el presidente del Frente de Defensa Unificado de la Cuenca Coata de Puno, Félix Suasaca, se pronunció en el marco del paro anunciado para este miércoles, 4 de enero, y dijo que la restitución del expresidente de la República, Pedro Castillo, es uno de los puntos que incluye su plataforma de lucha.

“(¿Incluye su plataforma libertad para Pedro Castillo?) La restitución, no sé por qué lo han encarcelado a este señor Pedro Castillo, no entiendo. El señor Pedro Castillo yo no he visto que ha agarrado un arma, no he visto que ha sacado un tanque, no he visto que ha sacado un ejército”, precisó en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa ‘Exitosa Perú’, el dirigente señaló que otros de sus pedidos son que se convoque a elecciones para nombrar una nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, cierre del Parlamento y que la jefa de Estado, Dina Boluarte, renuncie al cargo.

“La elección de la nueva Mesa Directiva, que ya no esté (José) Williams Zapata. El cierre del Congreso de la República […] La señora Dina Boluarte tiene que dar un paso al costado, para nosotros no es presidenta”, manifestó Félix Suasaca, quien agregó que solicitan se realice el adelanto de las Elecciones Generales.

También te puede interesar: Jorge Montoya: Los que intenten oponerse a la Marcha por la Paz se les considerará cómplices de la violencia

Según consideró, los problemas del país iniciaron luego de que el Parlamento vacó a Castillo Terrones, pues afirma que se les quitó sus “puestos populares”.

“Al presidente Castillo lo vacaron el Congreso de la República, la pusieron a la vicepresidenta Dina Boluarte como su presidenta de los congresistas, quitándonos nuestros puestos populares, ahí es donde empieza el problema del país”, expresó.

Finalmente, el representante del Frente de Defensa aseguró que el paro que se realizará mañana será pacífico. Sin embargo, indicó que el pueblo no debe obedecer a ninguna autoridad cuando una presidenta “usurpa” el cargo.

“Nosotros nos hemos acogido al artículo 46 de la Constitución, cuando una presidenta usurpa los cargos el pueblo peruano ya no debe obedecer a ninguna autoridad […] Mañana vamos a empezar un paro pacífico“, manifestó en Exitosa.

Mira la entrevista completa

Otras noticias en Exitosa