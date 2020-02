Este lunes, la actriz nacional Marisela Puicón visitó el set de ‘Exitosa te escucha’ para hablarnos más sobre la denuncia que realizó a través de las redes sociales, en donde indica que la empresa Movistar le aumentó la tarifa sin previo aviso.

“A pesar de la fe de errata que hice en mis redes sociales (sobre el video que publicó el pasado viernes) me pregunto si estos señores quieren pagar una deuda o sus impuestos, ¿de dónde sale ese dinero? De sus ingresos y eso son los pagos de los usuarios. Ahora esta alza de tarifa me sucedió hace tres meses atrás. Me contacté con ellos por Twitter y me hicieron la rebaja, sin embargo, no me supieron explicar cuál era el motivo”, indicó Puicón.

“Sin embargo, ahora cuando ya ellos se amparan en Osiptel y me dicen que existe una norma, que han comunicado sobre el aumento 10 días antes y que lo dice mi recibo… ¿perdón? Yo pago por aplicativo. El recibo no me llega. Tengo que pedir el recibo electrónico y cuando lo veo, efectivamente está el aviso. Si bien yo tengo el derecho a renunciar a mi contrato con ellos sino me conviene, el tema es que ellos se aprovechan de ese tema porque en millones de lugares del Perú, los otros operadores no llegan” agregó.

Hay operadores internacionales como Vodafone, que dan a sus usuarios 100, 200 hasta 300 megas, sin embargo, aquí en el Perú tenemos que conformarnos con 30, 40 o 70. “Son 30 años que el Perú viene soportando a esta empresa que haga lo que le da la gana”.

Para finalizar, Puicón reveló que piensa cambiarse de operador e incluso invitó a todas las personas que la siguen en sus redes sociales a que hagan lo mismo si es que se siente vulnerados o poco conformes.