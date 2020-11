Puente Piedra: Anciana es estafada con la modalidad de los huevos de oro

En solo una hora se llevaron sus ahorros de un año de trabajo y a cambio le dejaron dos piedras con hojas de periódicos. Ysabela Postillos, una mujer que se dejó conmover por las lágrimas de una desconocida que decía tener un familiar enfermo y oro que no sabía a quién vender.







“Encuentro una señora pidiendo ayuda, diciendo que era una analfabeta que no sabe ni leer ni escribir y tiene un familiar enfermo en el hospital en estado grave, necesita vender esas monedas de oro, me decía ¿en dónde puedo hacer que me ayuden?”, detalló Postillos.

En esa conversación apareció un segundo estafador que se hizo pasar por un transeúnte que circunstancialmente pasaba por el lugar y se dio con el caso de la mujer (estafadora) y la señora Postillos.





“El varón dice, vamos a apoyar, vamos a ayudar, vamos a compartir, pobrecita sus monedas de oro hay que averiguar en las clínicas y en el doctor”, detalló el estafador”, contó la víctima.

También puedes leer:¡De terror! Vecino de Ica se enteró por Facebook que mafias pretendían vender su terreno

Ysabela nos comenta que la mujer (estafadora) se encontraba agradecida porque la acompañaron a averiguar el valor de sus monedas, y que además le regaló sus monedas de oro a Ysabela pero que por seguridad decidieron ir a su casa para que guarde todo con sus ahorros.

“Me acompañaron, me hicieron pagar taxi y me dicen anda trae tus ahorros para darte lo que te habíamos mencionado por lo que nos has ayudado”, menciona Ysabela.

La señora Postillos sacó los 4270 soles que ahorró junto con su hija gracias a las ventas de mazamorra, papa con huevo y choclo con queso que vendieron en la calle y se los entregó a los estafadores, se encontraba confiada que le iban a entregar en la bolsa de tela las monedas de oro y su dinero que prometieron.

“Llego acá y mi hija me dice, ‘Mamá que hiciste nos han estafado’, nos damos cuenta de que no era ni oro ni plata, entonces vemos y solo era periódico”, expresó la persona estafada.

Ysabel Postillo solo espera que la Policía logre ubicar pronto a los dos timadores para así evitar que más ciudadanos terminen estafados con esta modalidad de las monedas de oro y sin un sol en el bolsillo.

Para cualquier ayuda a esta familia, se puede comunicar al 950 925 618.

También te puede interesar