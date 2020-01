Pueblo Libre: Propietaria sospecha que incendio de su vivienda habría sido provocado por sus inquilinos

María Teresa Cabrera, dueña del inmueble en el pasaje Kenko que se incendió esta madrugada -aproximadamente a las 3 a.m.-, acusa directamente a sus inquilinos de ser los responsables del hecho.

Hace más de 4 años, los inquilinos no asumen su responsabilidad y viven gratis hurtando el cable de luz de los vecinos, ello por motivo de que María Teresa decidió no pagar los servicios, porque ellos no le pagaban la renta por los cuartos alquilados.

Anteriormente la mujer habría recibido por parte de uno de sus inquilinos, una amenaza, la cual consistía en “quemar la casa”, lo cual hace que sus sospechas de quién originó el incendio sean claras. Incluso, Cabrera asegura haber hecho la denuncia respectiva, pero hasta el momento no ha recibido respuestas.

Según cuenta la propietaria de la vivienda siniestrada, los inquilinos a pesar de que los cuartos prefabricados se han quemado, ellos siguen viviendo.

“A pesar que los cuartos prefabricados están quemados, ellos siguen ahí, no han querido salir, los bomberos me han dicho que la vivienda está inestable que nadie la habite, pero ellos no se quieren mover”, afirma Cabrera.

La mujer vende gas y licores, y que dicho hecho pudo haberse convertido en una tragedia si ella no sacaba los balones de gas que pudieron haber explotado.

Lo que indigna a la mujer es que los precarios inquilinos afirman que ella misma incendió su hogar por motivo de que ellos no se quieren ir.