Pueblo Libre: hombre fue agredido por venezolanos por pedirle a uno que no orine en la calle

¡Terrible! Juan Becerra Ramírez, un trabajador de un gimnasio de Pueblo Libre, fue agredido salvajemente por un grupo venezolanos, luego que le reclamara a uno de ellos por orinar en plena vía pública, tras salir de una discoteca en estado de ebriedad. Este ciudadano extranjero, lejos de aceptar su error encaró al trabajador y se fue en busca de dos de sus amigos para golpear grupalmente a Becerra Ramírez.

Este hecho de violencia tuvo lugar en Pueblo Libre, alrededor de las 6 de la mañana en la avenida La Marina. La víctima contó que se encontraba frente a su local de trabajo, sentado esperando que abriesen, estaba acompañado de una amiga suya que también labora en este local. Cuando aparece – como registran las cámaras de seguridad – un venezolano y empieza a orinar en la calle, muy cerca de ellos.

Becerra Ramírez le reclamó y el venezolano, quien había salido de una discoteca de la zona, en lugar de disculparse o aceptar su error, reaccionó de forma violenta y procedió a retirarse en busca de dos de sus amigos, también extranjeros, para golpear al trabajador, sin importarles que se encontraba acompañado de una de las trabajadoras, quien también fue empujada por los agresores.

“La agresión fue porque le reclamé por qué orina en la calle y estaba frente a la empresa. Me metió un puñete y después el de blanco me agarró del cuello y es ahí cuando me jala. Ahí también estaba mi compañera… Salen tomando, con licor y no hay policías ahora. A veces pasa, pero cuando llego 10 para las 6 siempre es así”, señaló.

Tras la agresión Becerra Ramírez resultó con lesiones en el mentón, en la sien, en la columna, hombro, brazo izquierdo, cara y rodilla. Pasó por el médico legista, luego entabló una denuncia en la comisaría distrito y pidió garantías. Hizo un llamado a la Policía y a Serenazgo para que refuercen la zona ya que este episodio no sería aislado.