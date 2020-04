PSG vendería a Neymar por 180 millones de euros pagados en partes

Desde hace unos meses se habla de la posibilidad que Neymar deje el París Saint Germain para volver a ponerse la camiseta del Barcelona. En un principio, el equipo francés señaló que de ninguna manera soltarían a su estrella, pero la cosa cambió ahora.

La directiva del PSG está dispuesta a negociar con los azulgranas o con algún otro club interesado en el brasileño. Es más, abrió las puertas para recibir el pago en partes.

Eso sí, la cosa no será tan fácil, debido a que lo tasará en no menos de 180 millones de euros. Los catalanes señalaron el año pasado que no estaban dispuestos a soltar esa cantidad y ahora, con la crisis surgida por el coronavirus, es más difícil que puedan pagar esa millonada.

Pero surge la posibilidad de que como moneda de cambio, además de pagar una parte del pase, sea utilizado Antoine Griezmann, quien no cumple una buena temporada con el equipo español. Neymar, quien juega su tercera temporada en París, ya le manifestó a Lionel Messi, uno de los más interesados para que vuelva al Camp Nou, que está dispuesto a que se haga la transferencia.

No lo sueltan Otro de los cracks del PSG que está en los planes de varios equipos europeos es el francés Kylian Mbappé, pero en este caso el PSG sí cierra su posición: no lo dejará ir.

Por el contrario, si llegan a vender a ‘Ney’, al delantero de la selección gala le quieren buscar un socio de primer nivel. Es más, ya se habla de varios nombres. Uno de ellos es el argentino Lautaro Martínez, quien juega en el Inter de Milán.