Prorrogan plazo de vigencia de las licencias de conducir y los certificados de salud

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prorrogó nuevamente el plazo de vigencia de las licencias de conducir en todas sus categorías a nivel nacional. Esto compete a los autos particulares, taxis, cústers, ómnibus, camiones y tractores, entre otros.



La ampliación será hasta el 28 de febrero o el 30 de abril de 2021, según la clase y categoría. De acuerdo al cronograma establecido, la medida comprende las licencias vencidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.

Así lo establece la Resolución Directoral N° 30-2020-MTC/18 publicada hoy en el diario oficial El Peruano. Asimismo, la medida alcanza también a los certificados médicos vencidos desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.

En realidad, los servicios se suspendieron por más de tres meses como medida para evitar la ola de contagios de coronavirus. Actualmente, las entidades complementarias que se encuentran operando

Sin embargo, las que reanudarán actividades han tenido que reducir su capacidad de atención en un aproximado de 25%. Debido al cumplimiento de las normas sanitarias que implica el distanciamiento social obligatorio.

◼ Prórroga

Hasta el 28 de febrero de 2021 se ampliará las licencias de la Clase A categoría II a, A II b y A III. Por lo cual, permitirá manejar combis, custer, camiones hasta 12 toneladas, bus y ómnibus.

Hasta 31 de marzo de 2021 se ampliará las licencias de la Clase A categoría I. Esto incluye a vehículos de uso particular sedanes, coupé, hatchback, convertibles, station wagon, areneros, pickup y furgones.

Hasta el 30 de abril de 2020 se ampliará las licencias de la Clase A categoría III b y A III c. Esto permitirá manejar camiones mayores a 12 toneladas acoplados remolques o semi remolques.

De esta forma, el MTC advierte no dejarse sorprenden por personas que se hacen pasar por funcionarios del Sector. Además, el Sector no contrata a tramitadores, tampoco tiene otras páginas web que no sea la oficial.

No hay que olvidar que en Lima Metropolitana los pagos solo se realizan en el Banco de la Nación. En provincia se pagará en los gobiernos regionales.

