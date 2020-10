Proponen triple remuneración por día laborable del 8 de octubre

Atención. Este miércoles, el congresista de Frente Amplio, Lenin Bazán, indicó se exigirá el triple de remuneración, tras haberse pretendido borrar un feriado estipulado en la ley. “No están actuando en favor de la población, sino de la empresa”, afirmó.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el congresista de Frente Amplio, indicó que el Gobierno ha borrado del calendario el feriado del 8 octubre, con lo que conlleva que el trabajador pierda el derecho de cobrar la triple remuneración que exige la ley.

“Se tiene que pagar la triple remuneración que corresponde. Pretenden no hacerlo porque ya han borrado el feriado del calendario, ya no existe. Entonces como ha pasado eso, no se reconoce los derechos. Literalmente lo han borrado. Cómo un decreto de urgencia que tiene que ver en materia económica y financiera va a derogar un decreto legislativo que ha sido con autorización del Congreso en la década del 90. Hay un rango legal y un tema de contenido que no se aplica, por eso es inconstitucional”, manifestó.

Asimismo, el parlamentario argumentó que no existe razón alguna para que un miembro del Estado, suspenda un feriado por alguna razón poca fundamentada, de acuerdo a su criterio.

“Es inconstitucional porque se está quitando un derecho ganado que no puede renunciar. Ni siquiera el trabajador que tenga la más grande voluntad en decirle al empleador, no me pagues, lo puedo hacer (dejar sin efecto un pago que estipula la ley). Entonces tampoco lo puede hacer el Estado. Se rige por leyes y no por la voluntad o el capricho en este caso”, expresó.

También puedes leer: ONP: Ministra Alva propone que 1.2 millones de aportantes reciban bono universal

Como se recuerda, este jueves 8 de octubre, día en que se conmemora el 141 aniversario del combate de Angamos, será laborable, según disposición del Gobierno de dejar sin efecto el feriado para dicha fecha, como parte de las medidas que buscan contribuir a la reactivación de la economía en medio de la pandemia de la covid-19.

Finalmente, Bazán aclaró que desde su posición no se pretendería estar en contra de que se declare día laborable este 8 octubre, pero el rechazo va contra la eliminación de los derechos que implican un feriado, como el no pago del triple de remuneración económica para el trabajador común.

Lo que nosotros estamos considerando es que la opinión pública tiene que saber que nadie está cuestionando que mañana no se trabaje. Seguro todos los peruanos queremos ponernos la camiseta del país y darle actividad productiva en este momento de crisis, pero eso no se está cuestionando, lo que se reclama es que nos han borrado un feriado y no nos quieren reconocer nuestra justa retribución, y al único que beneficia es a la empresa”, sentenció.

DATO

El Decreto de Nº 118-2020, publicado en el diario oficial El Peruano, señala en sus considerandos que, en línea con la evidencia internacional, se estima que cada día feriado no laborable podría restar entre 0,1 punto porcentual (S/ 64 millones) y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PBI mensual (S/ 257 millones).

También puedes leer: Sutep se opone al reinicio de clases presenciales sin previa vacunación

MÁS EN EXITOSA: