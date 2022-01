Propietarios de Galería Nicolini desmienten a la Municipalidad de Lima y aseguran que solicitaron dos veces la demolición

En entrevista con Exitosa, los dos propietarios de la galería Nicolini, Elías Villarrubia y Maria Ludueña, desmintieron al Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, Eusebio Cabrera, y aseguraron que emitieron hasta en dos oportunidades la solicitud de demolición del edifico.





“Hemos pedido [la demolición] no solamente una vez, sino en dos ocasiones, y es mentira que el gerente diga, ayer en otro canal, que no se ha presentado. Sí se ha presentado y conmino a que realmente lo que ha dicho ayer, que en un mes nos va a dar la licencia de demolición, eso estoy esperando. He tomado su palabra”, dijo María Ludueña en nuestro medio.





Indicó que el último pedido de demolición fue realizado en 2019. “Eso es lo que que queremos, que se haga justicia con todos los damnificados, que somos más de mil. Yo, como representante de los damnificados, eso es lo que estoy pidiendo“, agregó.

Por su parte, Elías Villarrubia hizo énfasis en que el estado de la construcción representa un peligro latente para los ciudadanos, pues, aparte de ser una de las arterias principales de comercio en la capital, a pocos metros se ubica el Hospital II Ramón Castilla, de EsSalud.

“Nos basamos en el informe técnico del Colegio de Ingenieros, de hace más de tres años, en la cual manifiesta que este edificio se tiene que demoler sí o sí para salvaguardar la vida humana. Eso lo ha tomado también la Fiscalía. Todo ese expediente está en la Municipalidad de Lima”, detalló.

“Es momento que el alcalde tome en serio nuestro pedido, que sí se ha presentado la solicitud“, subrayó. Cabe recalcar que, hace unas semanas, un sismo dejó debilitada aún más la estructura. Parte del techo de la galería se encuentra hundida y comprometida a colapsar en cualquier momento.

La tragedia

Como se recuerda, el jueves 22 de julio de 2017, un incendio se produjo en el segundo piso de la galería Nicolini, ubicado en la zona comercial de Las Malvinas, en el Cercado de Lima. El siniestro, que se tornó incontrolable, pudo ser extinguido por completo el 27 de junio del mismo año.

La temperatura, que alcanzó la estructura, fue tan alta que el peligro de colapso se detectó a los días. Desde Exitosa, advertimos sobre una nueva tragedia que podría ocurrir en caso el pedido de los propietarios no se atienda inmediatamente.

