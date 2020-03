Prohíben saludo antes de los partidos de la Premier League por Coronavirus

Este jueves la Premier League emitió un comunicado donde se anuncia que desde ahora se prohíbe los saludos entre futbolistas y los árbitros antes de los partidos. No se podrá estrechar de manos entre jugadores y oficiales previos a los encuentros desde esta jornada en una medida adoptada por “recomendación médica” por el avance del coronavirus en toda Europa.

“El apretón de manos símbolo de Fair Play en la Premier League no se llevará a cabo entre jugadores y árbitros desde este fin de semana hasta nuevo aviso por recomendación médica. El coronavirus se transmite a través de gotitas de la nariz y de la boca y puede transmitirse también a través de un apretón de manos. Los clubes y los árbitros de los partidos seguirán realizando el resto del protocolo tradicional de salida antes de cada duelo. Al ingresar al campo de juego, los dos equipos continuarán alineados, acompañados por la música de la Premier League, pero luego los jugadores del equipo local pasarán delante de su oponente sin estrechar la mano”, señala el comunicado de la Premier.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice

