Profesora que denunció abuso sexual de 11 escolares: “Hemos actuado de inmediato. Se ha presentado el informe a la UGEL”

En diálogo con Exitosa, Angélica Mingos Echevarría, profesora y directora del colegio N° 32797 Santa Rita, ubicado en el distrito de Chaglla (Huánuco), que denunció abuso sexual de 11 escolares, se pronunció al respecto.

La docente indicó que tras dialogar con los alumnos y enterarse de los casos de violencia sexual, actuó de manera inmediata y le informó tanto a la UGEL como al personal policial sobre los hechos ocurridos en la institución educativa. En ese sentido, negó que los profesores del centro educativo tenían conocimiento sobre dicha situación.

“Como docente y directora me siento indignada por los casos que han suscitados en mi institución educativa, son casos muy fuertes (…)Tras enterarnos del caso, hemos actuado de inmediato. Se ha presentado a la UGEL el informe y se ha dado pase a la policía. No es como está informando, que de repente se sabía de hace tiempo y que los docentes tenían conocimiento del problema. No es así”, señaló Echevarría en diálogo con Exitosa.

Asimismo, señaló que el comportamiento de los alumnos “no era normal” y que, por ese motivo, se acercó a ellos para ofrecerles su confianza y escucharlos. Es así como, uno de ellos les confianza que fueron víctimas de abuso sexual.

“Muchos conflictos tenían entre ellos, hacían tocamientos entre ellos, comentaban demasiadas lisuras. La conducta de los alumnos no era normal. Yo he trabajado en otras instituciones educativas, pero esta conducta se estaba sobrepasando. Me senté y llamé a uno de los niños le di mi confianza”, manifestó.

“Ellos me han confesado muchas cosas, me han abrazado, han llorado conmigo y me han dicho las cosas que han sucedido”, añadió.

Además, indicó que entre los agresores hay un estudiante y cuatro mayores de edad. En ese sentido, reveló que uno de ellos es el tío de una víctima. “Yo imploro a las autoridades que a los niños le den protección. No puede ser posible que el pequeño se encuentre viviendo un infierno”, sostuvo.

Por último, informó que las autoridades están realizando las indagaciones sobre el caso.

