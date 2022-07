Productor Tito Silva anuncia retiro de su versión de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’

El productor musical Tito Silva empleó ayer su cuenta en Facebook para desmentir que exista una demanda en su contra por emplear la melodía de “Thank you” de Dido y Eminem para su tema “Mi bebito fiu fiu” que en pocas semanas logró más de 10 millones de visitas, además de ser tendencia a nivel mundial.

Alberto Silva Reyes, quien es señalado como responsable de infringir normas de derechos de autor, aseguró que se comunicó con los responsables de los derechos y le manifestaron que no deseaban que el tema original sea empleado para una parodia política, ya que en principio fue hecho para sugerir una supuesta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra.

“No hay denuncia ni menos demandas. Hemos hablado en buenos términos sobre el uso del tema. Los entiendo y por eso he retirado de las diversas plataformas que usamos esa versión”, mencionó Silva.

Los que manejan esta cuenta es Sony Music, los mismo que denunciaron su uso en la plataforma musical Spotify que decidió levantar la versión de Tito Silva. Solo en YouTube ya cuenta con 10 millones de visitas.

El miércoles el abogado especialista en derechos de autor, Martín Gutiérrez, fue consultado por el programa ‘Magaly TV, La Firme’ donde dijo que si se comprueba el plagio, el joven tendría que pagar la suma de 12 UIT, o la diferencia de 828 mil soles.

“Así fuera una parodia, que es una transformación de la obra, (siempre que no se atente contra la obra y no se genere una confusión con la original) y además se haya pagado la remuneración correspondiente. Supuestamente esto último esto último no se ha cumplido por parte de Tito Music”, explicó el especialista.

