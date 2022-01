Produce: “El pescado contaminado por derrame de petróleo no está siendo extraído para el consumo humano”

Este domingo, el titular del Ministerio de la Producción (Produce), Jorge Luis Prado Palomino, aclaró que el pescado contaminado por el derrame de petróleo no está siendo extraído para el consumo humano y que los productos “de altura” no han sido afectados por el desastre natural, por lo que no debe haber miedo en consumirlo.





“A este lugar (Ancón) llega ‘pescado de altura’ que no está contaminado. Hemos desayunado ese pescado de altura, y no está contaminado. Invito a todos a que vengan Ancón con tranquilidad, hemos conocido la problemática y visto cómo el derrame ha afectado la zona, hacemos coordinaciones con el Gobierno. El pescado contaminado no está siendo extraído, de ahí viene el prejuicio a los pescadores”, dijo en declaraciones a la prensa desde el balneario de Ancón.





En esa línea, el titular de Produce invitó a la población a que no dejen de consumir pescado en los restaurantes de este distrito. “Aclaro de nuevo que el pescado de altura no está contaminado y que se puede seguir consumiendo con total tranquilidad, no hay ningún peligro, vengan visitar Ancón, que es muy bonito”, agregó.

Indicó que si bien es cierto evalúan otorgar beneficios a los pescadores afectados, Prado Palomino reiteró que la reparación por los daños causados debe ser asumida por Repsol.

“Hay preocupación por el sector turismo también. Nosotros tenemos un padrón de pescadores, estamos procurando conseguir alimentos para sus familiares y viendo si tienen deudas con el sector para que se puedan ser congeladas. Los ayudamos en lo que se pueda, pero la reparación debe ser asumida por la empresa”, puntualizó.

Desastre ambiental

Como se recuerda, el último sábado 15, se vertieron 6 mil barriles de petróleo al océano Pacífico frente a las costas de Ventanilla, siguientemente el crudo se extendió a Ancón, Santa Rosa y Chancay.

Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), el derrame de petróleo afectó la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón.

De acuerdo a Repsol, el derrame del hidrocarburo que viene afectando al ecosistema marino fue producto del fuerte oleaje registrado en la costa peruana tras la erupción de un volcán submarino en Tonga, Oceanía.

