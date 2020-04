Príncipe Harry y Meghan Markle declaran la guerra a prensa amarilla

En una dura carta remitida a los periódicos británicos The Sun, The Mirror, The Mail y The Express, señalan que han tomado la decisión por la publicación de historias “falsas”.

El nieto de la reina Isabel II y su esposa no quieren ser usados como “una moneda en una economía de click baiting (ciberanzuelo) y distorsión”.

“El Duque y la Duquesa de Sussex han visto las vidas de gente cercana -así como de completos extraños- totalmente demolidas solo para que chismes lujuriosos aumenten los ingresos publicitarios”, según un extracto publicado por The Guardian. El diario describe la carta como un “ataque sin precedentes contra una gran parte de los medios”.

No toda la prensa

La pareja señala sin embargo que su decisión no atañe a todos los medios y que seguirán trabajando con periodistas, pero el equipo de relaciones públicas de la pareja no contestará llamadas de los mencionados tabloides.

“Con esta política no se trata de evitar las críticas, ni de acallar el debate público o censurar informaciones fielmente contrastadas”, afirman de acuerdo con la carta, compartida en Twitter por el especialista de medios del Financial Times, Mark Di Stefano.

El año pasado, el nieto de la reina Isabel II, y Meghan Markle, ex actriz estadounidense, criticaron duramente a los tabloides sensacionalistas por publicar historias sobre la aparente tensa relación entre la duquesa y su padre, Thomas Markle