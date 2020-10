Primera Dama de EE.UU revela que su hijo de 14 años también dio positivo para la Covid-19

Esta mañana, Melania Trump, esposa del presidente americano, Donald Trump, confirmó por medio de una carta que su hijo Barron de 14 años fue contagiado con el virus de la Covid-19 y manifestó que luego de la segunda prueba a la que fue sometido se pudo conocer el resultado final.



To all who have reached out – thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY

— Melania Trump (@FLOTUS) October 14, 2020