Pretenden afrontar criminalidad destinando efectivos Dinoes para pedir DNI en Trujillo

A propósito del reciente decreto donde se oficializa por 45 días más a Trujillo, y otras provincias de La Libertad, bajo el régimen de estado de emergencia por inseguridad; algunas acciones ya son criticadas por las autoridades de Trujillo y ciudadanos de la región La Libertad.

A través de Exitosa se supo que el general Jorge Luis Ángulo Tejada jefe de la lll Macro Región Policial de La Libertad; destinó 10 efectivos Dinoes a la Comisaría Jerusalén de Wichanzao en el distrito de La Esperanza, quienes se encargarán de la labor de control de identidad. Cabe mencionar que dicho distrito es uno de los más golpeados por la criminalidad y según el alcalde de la zona, refiere que abundan las bandas criminales a pesar de lo dicho por el general quien dio cuenta que se desarticularon hasta la fecha, más de 100 de estos grupos delictivos.

Por su parte, algunas autoridades se pronunciaron a través de Exitosa, específicamente aquellas que en algún momento exigieron la medida decretada por el Ejecutivo. John Vargas Campos, alcalde provincial de Ascope, aseveró que este nuevo periodo de 45 días, “será más de lo mismo” ya que no hay alguien que lidere en la región La Libertad, refiriéndose al gobernar Manuel Llempén a quién no considera ni reconoce como tal autoridad ya que no se preocupa por las provincias bajo su cargo enfatizó Campos.

Finalmente, la población se pronunció a través de las redes sociales de Exitosa Trujillo, dejando una postura clara de desesperanza en una lucha frontal contra la delincuencia dentro de las provincias de Virú, Chepén, Ascope, Trujillo y Pacasmayo.

